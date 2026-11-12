Ödemişspor maçında sahaya giren köpek 85. dakikada oyunu durdurdu, kaleci çıkardı - Son Dakika
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Ödemişspor maçında sahaya giren köpek 85. dakikada oyunu durdurdu, kaleci çıkardı

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Ödemişspor maçında sahaya giren köpek 85. dakikada oyunu durdurdu, kaleci çıkardı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ödemişspor ile Otofora Yeşilova arasındaki amatör maçın 85. dakikasında sahaya giren köpek nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Konuk ekibin kalecisi köpeği kucağına alarak saha dışına çıkardı, maç golsüz beraberlikle bitti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde oynanan amatör maçta sahaya giren köpek oyunun durmasına neden oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 10. grup 5. hafta maçında Ödemişspor ile Otofora Yeşilova Futbol Kültürü Spor Kulübü arasında Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında sahaya köpek girdi.

Maçın hakemi Murat Polat, köpeğin çıkarılması için oyunu durdurdu. Konuk ekip Otofora Yeşilova'nın kalecisi Doğukan Özçimen, köpeği kucağına alarak saha dışına çıkardı.

Daha sonra devam eden maç, golsüz beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerYeşilovaÖdemişGüncelFutbolİzmirSporSon Dakika

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