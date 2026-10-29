Ödemiş'te silah operasyonunda 40 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ödemiş'te silah operasyonunda 40 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Ödemiş\'te silah operasyonunda 40 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Kayaköy Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramada 40 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 140 fişek, şarjör, kasatura, pala ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Kayaköy Mahallesi'nde M.Ü'nün (42) ikametinde arama yaptı.

Aramada, 40 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, 140 fişek, kasatura, pala ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli M.Ü. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelÖdemişİzmirSon Dakika

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