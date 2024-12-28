ODTÜ'de Filistin konulu "Vatan: Hafıza ile Tarih Arasında" sergisi açıldı - Son Dakika
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ODTÜ'de Filistin konulu "Vatan: Hafıza ile Tarih Arasında" sergisi açıldı

ODTÜ\'de Filistin konulu "Vatan: Hafıza ile Tarih Arasında" sergisi açıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) merkez kütüphanesinde, Filistin konulu "Vatan: Hafıza ile Tarih Arasında" sergisi açıldı.

28.12.2024 23:46
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) merkez kütüphanesinde, Filistin konulu "Vatan: Hafıza ile Tarih Arasında" sergisi açıldı.

ODTÜ'lü bir grup öğrenci tarafından hazırlanan ve Furuzan Olşen Sergi Salonu'nda sergilenen eserler, 3 Ocak 2025'e kadar gezilebilecek.

Serginin oluşturulmasında emeği geçen endüstriyel tasarım bölümü öğrencisi Zehra Yılmaz, sergide Filistin halkının direnişini ve mücadelesini aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Filistinli şair Mahmud Derviş'in şiirinden ilham alınarak oluşturan sergide, 1917'den itibaren Filistin haberleri, anahtarlar, işgal öncesi ve sonrası fotoğraflar ile portreler yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "ODTÜ öğrencileri tarafından hazırlanan sergi gerçekten büyük bir emek harcanılarak hazırlanmış. Gazze'de, Filistin'de yaşananlar büyük bir insanlık dramı. Hep sayılardan bahsediyoruz, şu kadar kişi şehit oldu diye. Bu sergide bu sayıların sadece bir sayı olmadığını her bir sayıda, şehitte insanlık dramı olduğunu gösteriyor." dedi.

Gazze'den gelen Eyad Ebu Nasser ise "Böyle bir sergi açıldığı için çok mutluyum. Gazze'nin tek başına olmadığını gördüm. Verilen emekler için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Filistin, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ'de Filistin konulu 'Vatan: Hafıza ile Tarih Arasında' sergisi açıldı - Son Dakika

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