ODTÜ Öğrencileri Rektörlük Önünden Seslendi: "Hak Ettiğimiz Özgür Bir Yaşamı Kazanana Kadar Ders Yok, Boykot Var"

(ANKARA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri dersleri boykot kararı aldı. Öğrencilerce rektörlük önünde yapılan açıklamada, "Baskı ve yasaklarla bize nefes aldırmayan bu düzeni kabul etmiyoruz, hak ettiğimiz özgür bir yaşamı kazanana kadar tüm bir hayatı durduruyor, ders yok boykot var diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından ODTÜ'de de öğrenciler dersleri boykot etmeye başladı.

Eylem kapsamında rektörlük binasına yürüyen öğrenciler, "Genel boykot, genel direniş", "Üniversiteler ayakta AKP'ye direniyor", "Polisin ODTÜ'de ne işi var, işkencenin ODTÜ'de ne işi var" sloganları attı; "İsyan devrim, özgürlük", "Hazırlıkta boykot var", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Gezi'de düşene, dövüşene bin selam", "Ne abluka ne şiddet, ODTÜ boyun eğmeyecek" pankartları taşıdı.

Rektörlük önünde yapılan açıklamada, boykot kararı alındığı belirtilerek, "Boykotumuzla, tek adam iktidarının yıllardır süren öğrenci düşmanı politikalarına karşı, sınıflarımızı, bölümlerimizi, bulunduğumuz her alanı birer mücadele alanına dönüştürüyoruz" denildi.

"İmamoğluyla beraber 28 kişinin diplomasının iptal edilmesi ve 105 kişinin gözaltına alınmasıyla beraber, ODTÜ olarak yeni bir sürece girdik" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmamoğlunun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanması hukuksuzluktur, halkın demokratik seçim hakkına darbe vurulması demektir. Ancak bu süreç bugün başlamadı. Tek adam iktidarı zaten yıllardır öğrencilere, işçi emekçilere, kadınlara, LGBTi'lere, toplumun hemen her kesimine hayatı zindan etmekten başka bir şey yapmıyordu. Açıkladığı ekonomik programlarla, her geçen gün zengini daha da zengin ederken, ekonomik krizin yükü halkın sırtına yükleniyor, halk gün geçtikçe daha da yoksullaşıyor.

Biz öğrenciler arasında da her geçen gün geçim sıkıntısından dolayı çalışmak zorunda kalan sayısı artıyor. Zaten niteliği soru işareti olan yurtlarımıza, yemekhanemize zamlar geliyor, o sırada burslarımız enflasyon karşısında eriyor, geçinemiyoruz. Kadın cinayetlerine karşı cezasızlık politikalarını arttıran iktidar bu yılı aile yılı ilan ediyor, kadınları, LGBTİ'leri hedefe koyuyor.

İmamoğlu süreciyle beraber son noktasına gelen baskı ve yasak politikaları da uzun süredir devam ediyordu: onlarca belediyeye atanan kayyumlar, tutuklanan gazeteciler, sendika başkanları, parti yöneticileri, aniden yapılan ev baskınları… Bunlar yetmezmiş gibi bir de tek adam iktidarı bu politikaları kampüslerde uygulaması için üniversitelere rektörler atıyor, üniversitelerin akademik özerk yapılarını bozuyor, sermayenin arka bahçesi haline getirmeye çalışıyor. İşte bugün ODTÜ öğrencileri olarak, hem kampüsümüzü hem kampüsümüzden taşarak sokakları, yaptığımız çağrılarla diğer üniversiteleri de birer mücadele alanına çevirmemizin sebepleri tam da bu birikmiş öfkemizden geliyor. Bizi umutsuzluğa, korkuya, yoksulluğa sürükleyen her koşula karşı bugün ayaktayız, ama artık umutsuzluğun yerine mücadeleyi koyuyoruz.

"ODTÜ Öğrencileri olarak boykotumuza başladığımızı duyurmak için bir aradayız"

Birer mücadele alanına çevirdiğimiz kampüsümüzde günlerdir polis şiddetine, TOMA'ya, biber gazına maruz kalıyoruz, kampüsümüzde abluka altına alınıyoruz. Birçok arkadaşımız ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor. Bu yaşanılanların kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Burdan ODTÜ öğrencileri olarak söylüyoruz: Polis şiddeti son bulsun, abluka kaldırılsın, gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılsın. "

"Son süreçte yaşanılanlar ve yıllardır biriken öfkeyle ODTÜ öğrencilerinin boykot kararı aldıkları" ifade edilen açıklamada, "ODTÜ öğrencileri olarak boykotumuza başladığımızı duyurmak için bir aradayız. ODTÜ'den tüm Türkiye'ye yaptığımız boykot çağrısıyla bugün bizimle beraber İTÜ, Yıldız Teknik, Boğaziçi, Hacettepe gibi birçok üniversite de çağrımıza uyarak bugün boykota gidiyor." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bu boykotumuzla, tek adam iktidarının yıllardır süren öğrenci düşmanı politikalarına karşı, sınıflarımızı, bölümlerimizi, bulunduğumuz her alanı birer mücadele alanına dönüştürüyoruz. Dersleri, sınavları, tüm bir hayatı bugünden durduruyoruz ki istediğimiz yarınlara kavuşabilelim. Baskı ve yasaklarla bize nefes aldırmayan bu düzeni kabul etmiyoruz, hak ettiğimiz özgür bir yaşamı kazanana kadar tüm bir hayatı durduruyor, ders yok boykot var diyoruz."