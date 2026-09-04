Odun kesme kavgasında baba oğlunu tüfekle öldürdü, gelinini yaraladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kişi "odun kesme" meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü, gelinini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'nde yaşayan S.U. (90), oğlu İsmail U. (65) ile iddiaya göre odun kesme meselesi yüzünden tartıştı. Kavgaya dönen olayda S.U. oğlu ve yanındaki gelini Sultan U'ya tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İsmail U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Sultan U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli S.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.