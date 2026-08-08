Odunpazarı\'nda Kafe Yangını

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde kafe olarak kullanılan iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak'ta bulunan ve kafe olarak kullanılan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ahşap evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.