Odunpazarı'nda Yangın: 9 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Odunpazarı'nda Yangın: 9 Kişi Dumandan Etkilendi

Odunpazarı\'nda Yangın: 9 Kişi Dumandan Etkilendi
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Eskişehir'de bir kafenin davlumbaz pervanesindeki yangında 9 kişi dumandan etkilendi, tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR'de tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde bir kafenin davlumbaz pervanesinde çıkan yangında bir itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 9 kişi dumandan etkilendi.

Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak'taki iki katlı ahşap kafenin davlumbaz pervanesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin bitişikteki ahşap evlere sıçramaması için çalışma yürüttü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, bir itfaiye erinin de aralarında olduğu 9 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 9 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Odunpazarı, Acil Durum, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Odunpazarı'nda Yangın: 9 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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