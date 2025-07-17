Of’a Yeni Jandarma Komutanı Atandı

Of İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk görevine başladı.
Çelenk, yaptığı açıktlamada, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinden Trabzon'un Of ilçesine geldiğini söyledi.
Göreve başladığını dile getiren Çelenk, "Devletimizin emrinde halkımızın asayiş ve güvenliği noktasında çalışma azim ve gayreti içinde olacağız." dedi.
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