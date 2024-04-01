Trabzon Of\'ta AK Parti adayı üçüncü kez belediye başkanı seçildi

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Trabzon'un Of ilçesinde kesin olmayan seçin sonuçlarına göre üçüncü kez belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Salim Salih Sarıalioğlu, ilçe halkına teşekkür etti.

Sarıalioğlu, AK Parti İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu ve yeni seçilen belediyesi meclis üyeleriyle basın açıklaması yaptı.

Halkın verdiği kararı doğru okumak gerektiğini belirten Sarıalioğlu, "Onların taleplerini doğru anlamak ve tüm kesimleri kucaklamak lazım. Seçime katılan aday kardeşlerimize, meclis üyesi kardeşlerimize teşekkür etmemiz gerekiyor. Diğer partilerden seçilen meclis üyesi kardeşlerimi tebrik ediyorum." dedi.

Sarıalioğlu, bundan sonra daha çok çalışmaları gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Başladığımız projeleri bitirmek, sözünü verdiğimiz projeleri başlatmak istiyoruz. Birlik beraberlik içinde Of'umuzu hak ettiği projelere kavuşturacağız. Çalışma arkadaşlarımızla yorulduk ama iyi netice elde ettik. Bu süreçte kırdıklarımız olmuşsa hak helalliklerini istiyorum. Ben hakkım varsa helal ediyorum. Birlikteliğimizin beş yıl boyunca devam etmesini diliyorum. Teşkilatlarla bağımızı koparmayacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin. Oflu hemşerilerimize seçime katılım ve teveccühlerinden teşekkür ediyorum. Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin."

AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu da ilçe halkına teşekkür ederek, düşen oyları tekrar yukarılara çıkarmak için çalışacaklarını kaydetti.