Of ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Of ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Trabzon'un Of ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Of Halk Eğitimi Merkezi'nin başarılı hizmetleri ve vatandaşların talepleri için gösterilen destek vurgulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü de faaliyetler hakkında bilgi verdi ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

23.07.2024 12:39
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Trabzon'un Of ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında gerçekleştirildi.

Demirer, Kaymakamlık Konferans Salonundaki toplantıda, Of Halk Eğitimi Merkezi'nin her geçen yıl güzel ve başarılı hizmetlere imza attığını söyledi.

Vatandaşın talepleri için bu yıl da aynı gayretle yollarına devam edeceklerini belirten Demirer, "Bu manada her zaman elimizden gelen desteği gösterdik, göstermeye devam edeceğiz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayat boyu öğrenmeye verdiği öneme dikkati çekerek, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aktardı.

Of Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhammet Şevket Şahin de çalışmalara aynı kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Of ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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