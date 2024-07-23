Of ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Trabzon'un Of ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında gerçekleştirildi.

Demirer, Kaymakamlık Konferans Salonundaki toplantıda, Of Halk Eğitimi Merkezi'nin her geçen yıl güzel ve başarılı hizmetlere imza attığını söyledi.

Vatandaşın talepleri için bu yıl da aynı gayretle yollarına devam edeceklerini belirten Demirer, "Bu manada her zaman elimizden gelen desteği gösterdik, göstermeye devam edeceğiz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayat boyu öğrenmeye verdiği öneme dikkati çekerek, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aktardı.

Of Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhammet Şevket Şahin de çalışmalara aynı kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.