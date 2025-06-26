Of Kaymakamı Eşref Akça, görevine başladı

Of Kaymakamlığına atanan Eşref Akça, görevine başladı.

Kaymakamlık önünde kurum amirleri ve çalışanlar tarafından karşılanan Akça, makamında tanışma toplantısı düzenledi.

Akça, Of'a atanmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Mesai mefhumu ile değil, iş odaklı, hizmet odaklı çalışma anlayışına sahibiz. Sizlerin de aynı anlayışla çalışacağına inanıyorum." dedi.

İlk olarak şehit ailelerini ziyaret edeceğini anlatan Akça, yetim ve öksüzlerle bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.