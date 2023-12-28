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Of'ta Tütün Bağımlılığı Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Of'ta Tütün Bağımlılığı Semineri Düzenlendi

Yeşilay Of Temsilciliği tarafından düzenlenen seminere, Of Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Vahdettin Özdağcı konuşmacı olarak katıldı. Özdağcı, bağımlılıkların zararlarından bahsederek, tütün bağımlılığının ölüm sebepleri arasında yer aldığını vurguladı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin destek hattı olan 115 numarasından randevu alınabileceğini belirtti.

Of\'ta Tütün Bağımlılığı Semineri Düzenlendi
28.12.2023 - 14:59,
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Trabzon'un Of ilçesinde "Tütün Bağımlılığı" konulu seminer gerçekleştirildi.

Yeşilay Of Temsilciliği tarafından İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Of Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Vahdettin Özdağcı konuşmacı olarak katıldı.

Özdağcı, her türlü bağımlılığın kötü olduğunu belirterek, "Bağımlılıklar insana ve topluma zarar verir. Tütün ve tütüne bağlı hastalıklardan ölümler dünyadaki ölüm sebeplerinin başında geliyor." dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda destek verdiğini ifade eden Özdağcı, "Randevu için 115 numaralı hattı arayıp yardım talep edebilirsiniz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Vahdettin, Trabzon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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