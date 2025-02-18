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Off Road ve Kış Sporu Bir Arada

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Erzurum'da off road tutkunları, Çıldır Gölü üzerinde kış etkinlikleriyle adrenalin dolu anlar yaşattı.

18.02.2025 11:01
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Off road heyecanını karla buluşturdular

Alp Disiplini Milli Kayakçısı Sıla Kara, Çıldır Gölü üzerinde inanılmaz hareketler yaptı

ERZURUM - Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kış sporlarını off road ile birleştirerek hem renkli hem de adrenalin dolu anlar yaşattılar.

Özellikle yaz ve bahar aylarında Erzurum'un doğal güzelliklerinde, zorlu coğrafyasında araçlarıyla off road yapan Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kışın kar üzerinde sergiledikleri alternatif etkinliklerle dikkat çekiyor. Erzurum'dan sonra Ardahan'a giden off roadçular, burada Çıldır Gölü üzerinde yaptıkları gösterilerle göz doldurdu. Binlerce izleyicinin arasında off road araçlarının arkasına bağlanan bot ve lastiklerle Çıldır Gölü üzerinde gösteri yapan sürücüler, araçlarıyla zaman zaman yürekleri ağızlara getiren hareketler de yaptı. Bu arada Alp Disiplini Milli Kayakçısı Sıla Kara'da kayakları ile off road aracı arkasında ve buz tutan Çıldır Gölü üzerinde inanılmaz deneyimler yaşadı.

Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi Başkanı Lokman Toptaş, Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yapılan etkinliğin bölgenin turizm hareketliliğine değer katacağını dile getirerek, macera ve adrenalin arayan vatandaşları off road araçlarıyla alternatif spor deneyimi yapmak üzere bölgeye davet ettiler.

Kaynak: İHA

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