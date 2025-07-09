Afyonkarahisar'da ofise giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.
Ataköy Mahallesi'ndeki müstakil tek katlı ofiste yılan gören personel, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine adrese, itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, doğal ortamına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Ofisteki Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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