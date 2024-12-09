Oğlunun şehit olduğu haberini, kız kardeşini ziyarete gittiği Bursa\'da aldı

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ISPARTA'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın (24) acı haberini annesi Fatma Dağlı, Samsun'dan kız kardeşini ziyarete gittiği Bursa'da aldı.

Teğmen Tunahan Dağlı'nın annesi Fatma Dağlı, oğlunun şehit olduğu haberini Bursa'da ziyarete gittiği kız kardeşinin evinde öğrendi. Bunun üzerine Fatma Dağlı, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evine dönmek için yola çıktı. Şehidin babası Nihat Dağlı'nın 2017'de vefat ettiği belirtildi. 3 çocuklu ailenin 2 oğlundan biri olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın bekar olduğu ve cenazesinin Vezirköprü'de toprağa verileceği bildirildi.