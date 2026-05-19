Zonguldak'ta kaçak maden ocağında baba hayatını kaybetti

19.05.2026 13:50
Zonguldak'ta, oğluyla birlikte çalıştığı kaçak maden ocağında göçük altında kalan Erol Türksever (45) hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta, oğluyla birlikte çalıştığı kaçak maden ocağında göçük altında kalan Erol Türksever (45) hayatını kaybetti. Olay, saat 11.00 sıralarında Dilaver Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kaçak maden ocağında baba Erol Türksever ve ismi öğrenilemeyen oğlu birlikte çalıştığı sırada göçük oldu. Yara almayan oğlu, göçük altında kalan Türksever'i ocaktan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. 

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Erol Türksever, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türksever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 14:33:49. #7.13#
