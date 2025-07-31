OGM Personel Kapasitesini Artırdı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan açıklamada, "2022 yılından 27 Temmuz 2025 tarihine kadar olan dönemde emeklilik, istifa, vefat gibi nedenlerle kurumumuzdan ayrılan personel sayısı 8 bin 95 iken, aynı dönemde 17 bin 160 personel Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlamıştır" denildi.

OGM, bir gazetede yayınlanan 'Program'lı yangın' haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu haberde, Orman Genel Müdürlüğü'nün personel eksikliği yaşadığı, tasarruf tedbirleri nedeniyle yangınlarla mücadelede yetersiz kalındığı yönünde gerçeği yansıtmayan ifadelere yer verilmiştir. Söz konusu haber kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup, kurumumuzu ve yangınla mücadele eden teşkilatımızı haksız şekilde hedef almaktadır. Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede her yıl güçlenen yapısı, teknolojik donanımı ve eğitimli personeliyle faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Haberde iddia edilenin aksine, 2022 yılından 27 Temmuz 2025 tarihine kadar olan dönemde emeklilik, istifa, vefat gibi nedenlerle kurumumuzdan ayrılan personel sayısı 8 bin 95 iken, aynı dönemde 17 bin 160 personel Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlamıştır. Bu veriler, personel kapasitesinin azaltılmadığını, bilakis artırıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Yangınla mücadele alanında yalnızca personel sayısı değil, kullanılan hava araçları, İHA sistemleri, yangın yönetim altyapısı ve mobil ekiplerin sayısı da artırılarak operasyonel kapasite her yıl daha da ileri taşınmaktadır. Müdahale süremiz dünya standartlarının altına çekilmiş olup; yangınlara ortalama 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, haberlerde yer alan iddialar hiçbir somut veriye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.