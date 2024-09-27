Küçük çocuk, özel okulun ayin töreninde katledildi

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 11 yaşındaki öğrencinin özel okul yönetimince düzenlenen ayinde öldürüldüğü öne sürüldü.

KÜÇÜK ÇOCUK, KURBAN ADAMA AYİNİNDE KATLEDİLDİ

Hindustan Times'ın haberine göre, Hathras kentindeki özel okulun sahibi Jasodhan Singh ve yönetimi tarafından "kurban adama ayini" gerçekleştirildi. Özel okulda eğitim gören Kritarth adındaki öğrencinin ayinde "başarı getirmesi" için öldürüldüğü iddia edildi.

OKUL YÖNETİMİ ZORLA GÖTÜRMÜŞ

Hathras polis yetkililerinden Ashok Kumar Singh, Hint medyasına yaptığı açıklamada, okul sahibi Singh, oğlu Dinesh Baghel ve yönetimindeki 3 personelin okul yurdunda alıkonulan Kritarth'ı zorla ayin mahalline götürdüklerini belirtti. Kritarth'ın boğdurulduğunu ifade eden polis, okul yönetimi tarafından öğrencinin ailesine çocuklarının rahatsızlandığı için hastaneye götürüldüğü bilgisinin verildiğini bildirdi.

Polis, ailenin şikayeti üzerine başlattığı çalışma kapsamında okul sahibi Singh, oğlu Baghel, okul müdürü Laxman Singh ve iki öğretmenin gözaltına alındığını duyurdu.