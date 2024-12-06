Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları Açıklandı

Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları Açıklandı

YÖK Başkanı Özvar, öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarını paylaştı, yabancı dil ve iletişim ön planda.

06.12.2024 20:46
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "(Öğrenci memnuniyet anketi) Ankette öğrencilere, 'Önümüzdeki 5 yıl içinde ihtiyaç duyduğunuz ve kapatmak istediğiniz beceri açığını sıralayınız' şeklinde soru yöneltildi. İlk sırada yabancı dil, ikinci sırada iletişim çıktı. Öğrencimiz çok gerçekçi, kendisinde neyin eksik olduğuna dair çok gerçekçi kanaati var." dedi.

Özvar, Hitit Üniversitesi Çorum Sosyal Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Sohbetleri-8" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 129'u devlet, 79'u vakıf üniversitesi olmak üzere 208 üniversite bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de üniversite öğrencisi sayısının 4,8 milyonu örgün eğitimde 7,5 milyon civarında olduğunu belirten Özvar, 185 bin civarında da öğretim elemanı olduğunu ifade etti.

2000'li yıllardan sonra Türkiye'de üniversite sayısının ciddi oranda arttığını, Anadolu'nun dört bir yanına üniversite kurulduğuna dikkati çeken Özvar, "Türkiye'nin son 20-25 yılında yaptığı en önemli, büyük yatırımlardan bir tanesi, sizlerin bu salonda, bu üniversitelerde, bu okullarda okutabilme başarısı gösterebilmesidir." dedi.

YÖK olarak öğrencilerin beklentilerini ölçmek amacıyla öğrenci memnuniyet anketi yaptıklarını belirten Özvar, "Muazzam bir katılım var. Türkiye genelinde katılan öğrenci sayısı 263 bini buldu. Üniversitelerin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, kampüs, yemekhane, kafe, ders, dersin işlenişi gibi konularda öğrencilerin verdiği bilgileri çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Çıkan sonuçlara göre güçlü olan tarafları devam ettirmeyi, iyileştirmeye açık olan tarafları da üniversitelerimizle paylaşıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin ankette ortalama 50 dakika kaldığını, verdikleri geri bildirimin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Özvar, her yıl anket yapacaklarını dile getirdi.

Özvar, "Ankette öğrencilere, 'Önümüzdeki 5 yıl içinde ihtiyaç duyduğunuz ve kapatmak istediğiniz beceri açığını sıralayınız' şeklinde soru yöneltildi. İlk sırada yabancı dil, ikinci sırada iletişim çıktı. Öğrencimiz çok gerçekçi, kendisinde neyin eksik olduğuna dair çok gerçekçi kanaati var. Beşinci sırada ise kodlama var. Öğrencilerden aldığımız geri dönüşle ilgili hocalarla istişare ediyoruz. Yabancı dil konusunda böyle bir geri bildirim olunca, 'Öğrencilerimizin uluslararası standartlarda mezun olana kadar en azından B2 düzeyinde İngilizce bilir vaziyette nasıl mezun ederiz?' diye düşünmeye başladık. Bu konuda bir çalışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yükseköğretimde yabancı dil eğitimiyle alakalı uluslararası standart bulunmadığını, buna standart getirmeyi hedeflediklerini belirten Özvar, "Düşüncemiz, öğrencilerimizin mezun olduklarında en az B2 düzeyinde İngilizce bilerek mezun kılmak. Eğer yapabilirsek belki C1 düzeyini de düşünüyoruz." dedi.

Özvar, daha sonra Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek, burada Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve akademisyenlerden yürüttükleri bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

Erol Özvar, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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