Öğrenci Tüketici Hakları Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika
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Öğrenci Tüketici Hakları Yarışmasında Birinci Oldu

Öğrenci Tüketici Hakları Yarışmasında Birinci Oldu

Duru Bolat, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel resim yarışmasında birinci olarak ödülünü aldı.

24.12.2024 15:47
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Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Türkiye genelinde ortaokullar arasında düzenlenen "Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Tüketici Hakları" konulu resim yarışmasında birinci olan öğrenci ödülünü aldı.

Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Duru Bolat'a ödülü, kendisini sınıfında ziyaret eden Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu tarafından verildi.

Turpçu, yaptığı konuşmada tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi için birçok çalışma yapıldığını belirterek, "Çalışmalar kapsamında Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada il birincisi olan evladımızı kutluyorum. Bu yıl 27. Geleneksel Tüketici Ödülleri kapsamında kendisine bu ödülü takdim etmekten dolayı çok mutluyum. Evladımızın başarılarının devamını dilerim." dedi.

Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Turpçu öğrencilere başarının tesadüf olmadığını hatırlatarak, "Gelen her başarının arkasında büyük bir çalışma vardır. Kendinize bir hedef koyun ve bu hedef için çalışın. İnşallah Tüketiciyi Koruma Haftası etkinliklerimizden birini bu okulumuzda sizler ile gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, yarışmada birinci olan Duru Bolat'a ödülünü ve Okul Müdürü Erkut Ercan'a plaket takdim etti.

Okul Müdürü Erkut Ercan ise hayatın her alanında başarılı öğrenciler yetiştirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Tüketici hakları da bu konulardan biri. Yarının büyükleri olan gençlerimizin bilinçli bir tüketici olması önemli. Nazik ziyaretlerinden ötürü İl Müdürümüz Sayın Kürşat Turpçu'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrenci Tüketici Hakları Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika

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