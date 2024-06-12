Öğrenciler 14 Haziran'da karnelerini alacak

Güncel

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyona yakın öğrenci, 14 Haziran'da karne alarak yaz tatiline girecek. Yeni eğitim öğretim yılı, 9 Eylül'de başlayacak.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrencinin 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim yılı, 14 Haziran'da karne dağıtımıyla sona erecek. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Bu yıl öğrencilere, ders notlarının yanı sıra sosyal etkinliklere katılım durumlarının da yer aldığı yeni karneler dağıtılacak.

Türkiye'de okul öncesinde 2 milyon 55 bin 350, ilköğretimde 11 milyon 59 bin 648, ortaöğretimde ise 6 milyon 789 bin 681 olmak üzere toplamda 19 milyon 904 bin 679 öğrenci 14 Haziran'da karne alacak. Öğrenciler, okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinliklerdeki değerlendirmelerini karnelerinde görebilecek.

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, karnelerinde "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" şeklinde 4 ana düzeyde işlenecek. Bakanlık bu yıl ilk kez eğitim öğretim dönemlerinin son haftasının öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesi için "dönem sonu faaliyet haftası" düzenlenmesi kararı alındı.

Sınıfta kalma geri geldi

Bakanlık, bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti. Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Ayrıca, öğrencilerin 50 ortalama ile sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya kademeli uygulanmak üzere son verildi. Bu yıl ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre, 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak.

LGS 28 Haziran, YKS 17 Temmuz'da açıklanacak

Yaz aylarında kademeler arası geçiş sınavları olan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme süreci başlayacak. LGS 28 Haziran'da, YKS ise 17 Temmuz'da açıklanacak. Ayrıca yaz döneminde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek.

Yeni müfredat, kademeli şekilde uygulanacak

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan yeni müfredat, yeni eğitim öğretim döneminde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.