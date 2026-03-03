Öğrenciler Atık Kumaştan Seccade Dikiyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde lise öğrencileri, atık kumaşlardan seccade dikerek vatandaşlara hediye ediyor.

Bayındır Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında okul bünyesinde kurulan Moda Sokağı'nda çalışmaya başladı.

Moda Tasarım Teknolojileri alanı öğrencileri, sıfır atık ve sürdürülebilir üretim ilkeleri doğrultusunda atık kumaşları, kırkyama tekniğiyle birleştirerek seccade hazırlıyor. Seccadeler tespihlerle birlikte ilçe sakinlerine evlerinde teslim ediliyor.

Okul müdürü Seyhan İlgen AA muhabirine, öğrencilerin mesleki bilgilerini, toplumsal fayda ve manevi değerlerle birleştirmesini önemsediklerini söyledi.

Okul genelinde hakim olan sıfır atık felsefesini moda tasarım atölyesinde manevi bir boyuta taşıdıklarını belirten İlgen, "Burada sadece dikiş faaliyeti değil atık bir malzemenin sabır ve estetikle nasıl mukaddes bir emanete dönüştüğüne şahitlik ediyorsunuz. Gençlere israfı ihsana dönüştürme bilincini bu tezgahlarda kazandırıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Erkan Oruç ise bu çalışmayla hem israfı önlediklerini hem de ramazan ayının yardımlaşma ruhuna katkı sağladıklarını ifade etti.