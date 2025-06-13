Öğrenciler atık su bidonlarından kuş yuvası yapıp millet bahçesine astı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenciler atık su bidonlarından kuş yuvası yapıp millet bahçesine astı

13.06.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler atık su bidonlarından kuş yuvası yapıp millet bahçesine astı Bitlis merkezdeki 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşümün önemini vurgulamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla atık su bidonlarını kuş yuvasına dönüştürdü.

Öğrenciler atık su bidonlarından kuş yuvası yapıp millet bahçesine astı

BİTLİS - Bitlis merkezdeki 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşümün önemini vurgulamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla atık su bidonlarını kuş yuvasına dönüştürdü.

Yaklaşık bir hafta içinde yaptıkları 20 kadar renkli ve sevimli yuvalar, Bitlis Mevlana Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara asıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde gördükleri konudan etkilenen öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emnie Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne atıf yaparak topladıkları atık malzemelerden kuş yuvaları yaptı. Yuvaları okullarında yapıp, boyayan öğrenciler Bitlis-Mevlana Millet Bahçesindeki ağaçlara astı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler tarafından yapılan yaklaşık 30 kuş yuvası park içerisindeki ağaçlara asıldı. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüyen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında çok güzel bir proje yapmışlar. Geri dönüşüm malzemelerinden bizim millet bahçemize kuş yuvaları yapmışlar. Birbirinden kıymetli ve birbirinden güzel kuş yuvaları yapmışlar. Bu konuda hem gençlerimize teşekkür ediyoruz, hem de bu desteği öğrencilere veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamını da getireceğiz. 'Sıfır Atık' projesine destek veren tüm biz de aynı desteği vereceğiz."

Öğrencilere fikir veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammed Özdağ, "2024 yılında Türkiye Yüzyılı Maarif modeline yürürlüğe soktuk. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, erdemli, ahlaklı, sorumlu sahibi, kendi kültürüne sahip çıkan başka kültürlere, yani dünyaya açık bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. ÇEDES Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, çevresine duyarlı, değerlerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmeyi istiyor. Öğrencilerimiz de aynı zamanda sıfır atık projesi kapsamında etrafındaki plastik atıklardan kuşlar için yuvalar hazırlamaya başladılar. Öğrencilerimiz kuş yuvaları tasarlayarak hem ekip çalışmasını, hem çevreye duyarlı olmayı, hem sorumluluk sahibi olmayı, hem de merhametli olmayı öğrenmiş oldular" dedi.

8'nci sınıf öğrencisi Kevser Koçyiğit, "Bir gün akşam babamla haberleri izlerken karşımıza Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi" çıktı. Akşam yatmadan önce düşündüm, proje hakkında ne yapabiliriz? Sabah arkadaşlarıma danışmak istedim, onlar da sıcak baktı. O hafta nasıl denk geldiyse, Din Kültürü dersinde insanlara merhamet, hayvanlara merhamet konusunu işliyorduk. Aklımıza kuş evleri yapmak geldi. Bir soğukta, kış aylarında ne yapıyorlar, nasıl yiyecek yiyorlar diye. O atık projelerinde, plastik atıklardan, bir hafta içerisinde de 30 tane kuş evi yaptık. Onları da Bitlis Belediye Başkanımız ile birlikte millet bahçesine astık. İnşallah Emine Erdoğan bu projemizi görür, onunla yüz yüze konuşuruz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler yaptıkları kuş evlerini tek tek ağaçlara astı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise öğrencilere günün anısına küçük hediyeler verdi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güncel, Bitlis, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler atık su bidonlarından kuş yuvası yapıp millet bahçesine astı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
Kongo’da isyancılar maden bastı 36 kişi hayatını kaybetti Kongo'da isyancılar maden bastı! 36 kişi hayatını kaybetti

16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:49
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu
Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
22:32
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
22:17
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
21:59
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
21:54
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
21:54
Kongo’da isyancılar maden bastı 36 kişi hayatını kaybetti
Kongo'da isyancılar maden bastı! 36 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 17:05:26. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler atık su bidonlarından kuş yuvası yapıp millet bahçesine astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.