Öğrenciler Düzce'de Kar Safari İçin Dağlara Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenciler Düzce'de Kar Safari İçin Dağlara Çıktı

Düzce'deki üniversite öğrencileri, off-road araçlarla kar sezonunun sonunu kutladı.

15.03.2025 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler doğayla buluştu

Sezonun son karını görmek için dağa çıktılar

DÜZCE - Düzce'de Üniversite öğrencileri off-road araçlarıyla sezonun son karını görmek için dağlara çıktı. Gün boyu yaylaları gezen öğrenciler 1 metre kar kalınlığında doyasıya eğlendi.

Düzce'de havaların ısınması ile birlikte yüksek kesimlerde ki karlar da erimeye başladı. Üniversite öğrencileri de sezonun son karını görmek için Düzce Safari Off-Road kulübünden destek istedi. Bu çerçevede öğrenciler için ayarlanan araçlar ile üniversite öğrencileri kar safarisine çıktı. 30 öğrenci off-road araçları ile kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği Topuk, Eğrelti, İkizler, Oflu, Sakarca ve Sinekli Yaylalarını turladı. Sabahtan akşama kadar süren program iftar yemeğinin ardından sona ererken, tura destek veren Düzce Safari Off-Road kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, "Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu ekibi ile birlikteyiz bugün. 11 yıldır beraberiz. Yılda 2 kez bu organizasyonu düzenliyoruz. Kardeşlerimiz ile güzel bir etkinlik yaptık. İyi bir offroad oldu. Offroad sonrası şimdi iftarımızı yapıyoruz. Güzel bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini dile getiren Erhan Şahin, "Şahsım adına çok eğlenceli bir gün geçirdik. Öğrenci arkadaşlarımızın da eğlenceli bir gün geçirdiğini düşünüyorum. Güzergah üzerinde batan, çıkan, kırılan, gidemediğimiz yerler oldu. Keyifli bir offroad yaptık bugün" şeklinde konuştu. Öğrencilere şehri en iyi şekilde tanıttıklarını belirten Olgun Bulgan ise, "Öğrenciler bu şekilde Düzce'yi tanıyorlar. Yaylaları yerinde görebiliyorlar. Mehmet başkan ve Enes başkan sayesinde güzel bir etkinlik oluyor. İnşallah ilerleyen süreçlerde devamlarını getiririz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Güncel, Düzce, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Düzce'de Kar Safari İçin Dağlara Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün goller 8 dakikada atıldı Kasımpaşa, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti
Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
Mert Hakan ağlamış Mourinho’nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Tunceli’de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı Tunceli'de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı
Doğa Koleji’nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi Doğa Koleji'nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
EuroLeague’deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı Başrolde Ergin Ataman var EuroLeague'deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı! Başrolde Ergin Ataman var
Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi Canlı yayında Tadic’in yeni takımını duyurdular Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi! Canlı yayında Tadic'in yeni takımını duyurdular
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
Trump’ın ağzına mikrofon çarptı Önce durdu sonra muhabire ters ters baktı Trump'ın ağzına mikrofon çarptı! Önce durdu sonra muhabire ters ters baktı
Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı Turknet’ten manidar açıklama Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı? Turknet'ten manidar açıklama
İşte Flash TV’ye yönelik sahte bahis operasyonunun bilinmeyen detayı İşte Flash TV'ye yönelik sahte bahis operasyonunun bilinmeyen detayı
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
Bu sezon bir ilki başardılar Gaziantep FK, Kayserispor’u 1-0 yendi Bu sezon bir ilki başardılar! Gaziantep FK, Kayserispor'u 1-0 yendi
Ermenistan’dan Azerbaycan’a 58,8 milyar dolarlık zarar Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar

18:08 Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
17:22 İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
16:15 Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
15:47 Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
01:25 Aksaray’da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu Aksaray'da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu
00:38 Erdoğan’ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı Erdoğan'ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
00:36 İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı
00:23 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar Sırbistan’da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda
23:43 Bursa’da yolda yürürken bıçaklandı Şüpheli olay yerinden kaçtı Bursa'da yolda yürürken bıçaklandı! Şüpheli olay yerinden kaçtı
23:24 Okan Buruk’tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe’ye gönderme Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
23:10 New York’ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor New York'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 20:28:51. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler Düzce'de Kar Safari İçin Dağlara Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.