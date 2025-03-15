Öğrenciler Düzce'de Kar Safari İçin Dağlara Çıktı

Öğrenciler doğayla buluştu

Sezonun son karını görmek için dağa çıktılar

DÜZCE - Düzce'de Üniversite öğrencileri off-road araçlarıyla sezonun son karını görmek için dağlara çıktı. Gün boyu yaylaları gezen öğrenciler 1 metre kar kalınlığında doyasıya eğlendi.

Düzce'de havaların ısınması ile birlikte yüksek kesimlerde ki karlar da erimeye başladı. Üniversite öğrencileri de sezonun son karını görmek için Düzce Safari Off-Road kulübünden destek istedi. Bu çerçevede öğrenciler için ayarlanan araçlar ile üniversite öğrencileri kar safarisine çıktı. 30 öğrenci off-road araçları ile kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği Topuk, Eğrelti, İkizler, Oflu, Sakarca ve Sinekli Yaylalarını turladı. Sabahtan akşama kadar süren program iftar yemeğinin ardından sona ererken, tura destek veren Düzce Safari Off-Road kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, "Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu ekibi ile birlikteyiz bugün. 11 yıldır beraberiz. Yılda 2 kez bu organizasyonu düzenliyoruz. Kardeşlerimiz ile güzel bir etkinlik yaptık. İyi bir offroad oldu. Offroad sonrası şimdi iftarımızı yapıyoruz. Güzel bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini dile getiren Erhan Şahin, "Şahsım adına çok eğlenceli bir gün geçirdik. Öğrenci arkadaşlarımızın da eğlenceli bir gün geçirdiğini düşünüyorum. Güzergah üzerinde batan, çıkan, kırılan, gidemediğimiz yerler oldu. Keyifli bir offroad yaptık bugün" şeklinde konuştu. Öğrencilere şehri en iyi şekilde tanıttıklarını belirten Olgun Bulgan ise, "Öğrenciler bu şekilde Düzce'yi tanıyorlar. Yaylaları yerinde görebiliyorlar. Mehmet başkan ve Enes başkan sayesinde güzel bir etkinlik oluyor. İnşallah ilerleyen süreçlerde devamlarını getiririz" ifadelerini kullandı.