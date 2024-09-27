Öğrenciler Halı Sahayı Kirletmemek İçin Ayakkabılarını Çıkardı

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Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nde bir grup öğrenci, oyun oynamak için girdikleri yeni yapılan halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van Valiliği tarafından okulların bahçesine yapılan 76 halı sahanın tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

100 halı sahanın daha yapılmasının planlandığına yer verilen paylaşımda, "Çocuklarımızın spora olan ilgilerinin artması, akademik başarıların yanında ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak gelişimlerini sağlamaları için Valiliğimizin destekleriyle okullarımızın fiziksel altyapı ve olanaklarını güçlendiriyoruz." denildi.

Paylaşımda, Bahçesaray ilçesindeki Altındere İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin yeni yapılan halı sahanın kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkarak oyun oynamalarına ilişkin görüntüler gülümsetti.