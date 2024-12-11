Öğrenciler, Kantinde Güven ve Dürüstlüğü Öğreniyor

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İşletmecisi olmayan okul kantininde öğrenciler alışveriş yaparken güven ve dürüstlük kavramlarını öğreniyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bulunan bir okulda hayata geçirilen projeyle öğrenciler işletmecisi olmayan kantinde hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de güven ve dürüstlük kavramlarını yaşayarak öğreniyorlar.

Gümüşhane'de bulunan Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi'nde hayata geçirilen uygulamayla öğrenciler güven ve dürüstlük gibi kavramları birebir hayatın içerisinden öğreniyor. Daha önce kantini bulunmayan okulda öğrencilerin talebi üzerine açılan ve eğitimcilerin de dezavantajlı bu durumu avantaja çevirmek için hayata geçirdikleri uygulamada öğrenciler işletmecisi bulunmayan kantindeki ürünleri alarak paralarını belirlenen kutuya atarak gerekirse para üstlerini de kendileri alıyor. 112 öğrencinin bulunduğu okulda hayata geçirilen uygulamada öğrencilerin talepleri üzerine alınan ürünlerin fiyatlarının belirlenerek raflara koyulduğunu ifade eden okul müdürü Osman Someren, haftalık rutin sayımlarında hiçbir eksiklik meydana gelmediğini belirterek öğrencilerinin güvenlerini boşa çıkarmadıklarını söyledi.

"Öğrencilerimiz bizi yanıltmadı"

Amaçlarının öğrencilerin hiçbir denetim mekanizması olmadan da erdemli davranışlar sergileyebileceğini göstermek olduğunu ifade eden Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi müdürü Osman Someren, "Okulumuzun 112 öğrencisi vardı ve bir kantinimiz yoktu. Öğrencilerimizden bize böyle bir talep geldi biz de kendi imkanlarımızla herhangi bir işletmecisi olmayan bir kantin oluşturmaya karar verdik. Biz okul yönetimi olarak ürünlerimizi öğrencilerimize de danışarak alıyoruz, onların temel ihtiyaçlarını karşılayacak su, kek ve bisküvi tarzı yiyecekleri alıyoruz. Kapı her zaman açık herhangi bir işletmeci yok çocuklar kantine girerek istedikleri ürünü alıyorlar. Ürünlerimizin fiyatları üzerlerinde yazılı paralarını bırakıyorlar gerekirse para üstlerini alıyorlar, bu şekilde bir döngüyle devam ediyoruz. Amacımız şuydu, herhangi bir denetim mekanizması olmadan da çocuklarımızın erdemli davranışlar sergileyebileceğine bizim inancımız tamdı zaten uygulamayı yaptıktan sonra onlar da bizi yanıltmadılar. Haftalık sayımlarımız oluyor biz bu sayımlarda hiçbir eksikle karşılaşmadık hatta fazlalık bile oldu. Bu da bizi sevindiriyor ve mutlu ediyor" dedi.

"Bu uygulamanın yaygınlaşmasının faydalı olacağını düşünüyorum"

Sosyal Bilgiler dersinde bu tür kavramları öğrencilerine sözlü olarak anlattıklarını ancak bu tür uygulamaları eğitimlerle bu tür davranışların daha kalıcı hale geldiğinin altını çizen Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi müdür yardımcısı ve Sosyal Bilgiler öğretmeni Filiz Köksal, "Öğrencilerimiz bu küçük kantinimizde kendileri paralarını vererek istedikleri ihtiyaç ürünlerini yine kendileri alabiliyorlar. Burada çocuklar dürüstlük, adalet, güven gibi değerleri öğreniyorlar, sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar bu projeye de başlarken bunu amaçlamıştık. Çocuklarımızdan emindik onlar da bizi yanıltmadılar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de buna benzer uygulamalar var ve bunun yaygınlaşmasının faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.