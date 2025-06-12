Öğrenciler LGS Sınavında Ücretsiz Ulaşım Hakkına Sahip

(ANKARA) - EGO Genel Müdürlüğü, 15 Haziran 2025 Pazar düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına girecek öğrencilerin, velilerinin ve görevli öğretmenlerin EGO otobüs ve raylı sistem toplu taşıma hizmetlerinden sınav günü ücretsiz yararlanabileceklerini duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu pazar düzenlenecek LGS sınavı kapsamında ulaşım düzenlemelerine gidildiği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"EGO Genel Müdürlüğü, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek LGS merkezi sınavı kapsamında, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Sınav günü, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına 10 güzergahta 20 adet ilave otobüs servisi planlanmıştır. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden; sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler 15 Haziran 2025 tarihinde ücretsiz yararlanabileceklerdir."