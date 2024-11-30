Öğrenciler Nostaljik Tramvayda Müzik Ziyafeti Verdi

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(ANTALYA) - İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, 24'üncü Antalya Uluslararası Piyano Festivali kapsamında nostaljik tramvayda konser verdi. Tramvaya binen yolcular, çalınan melodilere eşlik ederken, bazı yolcular da tango eşliğinde dans etti.

Antalya'da bu yıl 6-20 Aralık 2024 tarihlerinde 24'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Piyano Festivali şehir etkinlikleri ile başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencileri, Antalya Müzesi ve Mezbaha arasında hizmet veren nostaljik tramvayda Antalyalılara müzik ziyafeti sundu.

Nostalji tramvayı içine yerleştirilen piyanoda öğrenciler yolcular için ünlü bestekarların eserlerini yorumladı. Mezbaha-Müze arası yolculuk yapan tramvayda Rufina Bahadır'ın öğrencileri; Ada İşel, Şerife Roza Sağlam, Mehmet Deniz Sağlam, İsmail Aras Sağlam, Sündüz Su Efe, Tuana Tıraş, Ferah Tığlı birbirinden güzel eserleri çalarak yolculara keyifli anlar yaşattı. Roza-Mehmet Deniz-İsmail Aras Sağlam kardeşlerin altı el çaldığı "Oriental Bazaar" ve "The Little Sparrow" eserleri beğeni topladı. Öğrencilerin çaldığı " Üsküdar'a Gider İken" şarkısına yolcular da eşlik etti. Müze-Mezbaha arasındaki tramvayda ise Eylül Çelik, Seçil Ada Tekpınar, Asel Asya Aslan, Liva Kelleci, Lavin Yacan, Yasmin Tokoğlu piyano başında performans sergiledi.

Eylül Çelik isimli öğrencinin performansı sırasında yolculardan biri tango isteğinde bulundu. Yolcunun isteğini kırmayan Eylül Çelik, "Kadın Kokusu" filminin dans parçası "Por una cabeza" isimli eseri çaldı. Parçayı isteyen yolcular da sürpriz yaparak genç öğrencinin parçasına danslarıyla eşlik etti. Öğrenciler usta bestekarların eserlerinin yanı sıra "Hatırla Sevgili", "Rumeli Türküsü" ve "Arapsaçı" gibi şarkıları da çaldı.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri yarın da nostalji tramvayında Mezbaha-Müze arasında gerçekleşen seferlerde gün boyu Antalyalılar için çalacak.