Öğrenciler Otonom Araç Geliştirdi - Son Dakika
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Öğrenciler Otonom Araç Geliştirdi

23.05.2025 21:46
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Kayseri'deki yarışmada TOGG'dan esinlenerek otonom araç geliştiren öğrenciler dikkat çekti.

Sürücüsüz araca ilk adım

TOGG'dan esinlendiler otonom araç yaptılar

KAYSERİ - Kayseri'de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda yerli ve milli olarak üretilen TOGG'dan esinlenen öğrenciler, kendi yazılımları ile geliştirdikleri otonom araç ile yarışmaya katıldı.

Yarışmaya otonom araç kategorisinden katılan İstanbul Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yerli ve milli olarak üretilen TOGG'dan esinlenerek otonom bir araç geliştirdi. Öğrenciler tarafından yazılımları ve ihtiyaçları tamamen yerli kodlarla uyarlanan araç, tam otonom sürüşü ile yoldaki trafik ışıkları, kasis ve engelleri tamamen kendi karar mekanizması ile seçerek ilerliyor.

Yaptıkları araç ile ilgili bilgiler veren İstanbul Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Karabey, "Buraya otonom araç kategorisinden katıldık. Burada görünen cihaz, otonom olarak pistteki engelleri görerek şerit takibi yaparak gidiyor. Bu cihaz yerli ve milli aracımız olan TOGG'un mini versiyonu. Bunu yaparken TOGG'dan esinlendik. İçindeki yazılımlar gibi ihtiyaçları bu şekilde kodladık. Bu cihazı piste bıraktıktan sonra kendisi otonom olarak gidiyor. Dışarıdan hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Buradaki hedefimiz ilerleyen süreçlerde daha da büyüterek TOGG ve daha iyilerini üretmek için kodlamak ve geliştirmektir. Su anki hedefimiz de yarışmada birinci olmak, dışarıdaki hedefimiz de kendi yerli ve milli yazılımlarımızla geliştirerek ülkemize kazandırmak istiyoruz. Yaşıtlarıma da pes etmemeleri ve hatalarına çözüm üretmeleridir" dedi.

Kaynak: İHA

Kayseri, trafik, TOGG, Son Dakika

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