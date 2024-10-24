Öğrenciler Pedal Çevirerek Saldırıyı Kınadı

Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ortaokul öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını pedal çevirerek kınadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuzuculu Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Türk bayraklarının yer aldığı bisikletleriyle okul önünden hareket eden öğrenciler, Kuzuculu Mahallesi'nde pedal çevirerek saldırıyı kınadı.

Öğrencilerin etkinliğine bazı vatandaşlar da bisiklet sürerek destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, yaptığı açıklamada, ülkeyi karıştırmaya ve bölmeye çalışan her türlü oluşumu lanetlediklerini belirtti.