Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Bir Araya Geldi

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(TEKİRDAĞ) - Marmaraereğlisi Gençlik Merkezi öğrencileri, 4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, Marmaraereğlisi Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek; sokak hayvanlarıyla zaman geçirdi, besleme yaptı.

Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde Marmaraereğlisi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Marmaraereğlisi Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, bakımevinde görev yapan veteriner hekimden hayvanların bakımı, sağlık durumu ve rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, sokak hayvanlarının sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için neler yapılabileceğini öğrendi. Etkinliğin en önemli anlarından biri ise öğrencilerin bu özel günde sokak hayvanlarını sahiplenerek, onlara sıcak bir yuva sağlama kararı almaları oldu.