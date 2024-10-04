Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Bir Araya Geldi

Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Bir Araya Geldi

Marmaraereğlisi Gençlik Merkezi öğrencileri, 4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde sokak hayvanlarına destek olmak için anlamlı bir etkinlik düzenleyerek, bakımevindeki hayvanlarla zaman geçirdi ve sahiplenme kararı aldı.

04.10.2024 17:12  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TEKİRDAĞ) - Marmaraereğlisi Gençlik Merkezi öğrencileri, 4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, Marmaraereğlisi Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek; sokak hayvanlarıyla zaman geçirdi, besleme yaptı.

Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde Marmaraereğlisi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Marmaraereğlisi Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, bakımevinde görev yapan veteriner hekimden hayvanların bakımı, sağlık durumu ve rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, sokak hayvanlarının sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için neler yapılabileceğini öğrendi. Etkinliğin en önemli anlarından biri ise öğrencilerin bu özel günde sokak hayvanlarını sahiplenerek, onlara sıcak bir yuva sağlama kararı almaları oldu.

Kaynak: ANKA

Marmaraereğlisi, Hayvan Hakları, Kültür Sanat, Gençlik, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 17:51:32. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement