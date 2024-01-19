Öğrenciler, "Tarih Yazan Çocuklar" programı ile beğeni topladı

ERZURUM - Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun hazırlamış olduğu "Tarih Yazan Çocuklar" programı düzenlediler. Öğrenciler gösterdikleri performansla beğeni topladı.

Program saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı. Mehmet Akif ilkokulu 2/ A ve 2/ D sınıfı öğrencileri, tarihe adını altın harflerle yazdırmış kahramanlarımızın hayat hikayelerinden kısa kesitler sundular ve seyirci öğrencilere ben kimim diye sordular.

Okulun 4/ A ve 4/ B sınıfı öğrencilerini İstiklal Marşı oratoryo gösterilerini sergilediler ardından okulun 3/ B sınıfının hazırlamış olduğu Naim Süleyman klipini sundular.

Okulun 2/ B - 2/ E ve 3/ E sınıfı öğrencileri koro eşliğinde sema gösterilerini sergilediler. 4/ C sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu Neler Öğrendik isimli gösterilerini sundular. Oltu Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasında şampiyon olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine şampiyonluk kupasını Kaymakam İbrahim Gökmen verdi. Program Kaymakam Gökmenin programı düzenleyen öğretmenlerin tebrikleri ile son buldu.

Programa Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğan Oltu Halk Eğitim Müdürü Cemal Tanrıver, Oltu Bölge Trafik istasyon amiri Komiser Enes Baynal Okul müdürleri ve veliler katıldı.