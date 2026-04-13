İzmir'de Öğrenciler Uzaydan Sinyal Yakalayarak Sertifika Kazandı

13.04.2026 13:29
İzmir'de Radikal Eğitim Kurumları'nın düzenlediği etkinlikte öğrenciler, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan radyo sinyalleri yakalayarak dijital veriye dönüştürdü ve uluslararası sertifika kazandı. Uzman astronomlar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, astronomi bilincini artırmayı amaçlıyor.

İzmir'de Radikal Eğitim Kurumları'nın Ay ve Mars Köyü Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) geçişi sırasında telsizle uzaydan gelen radyo sinyallerini yakalayarak dijital veriye dönüştürdü. Gerçek uzay haberleşmesi deneyimi yaşayan öğrenciler, başarılı sinyal tespitiyle uluslararası sertifika almaya hak kazandı. Etkinlik, Uzman Astronom Murat Esendemir ve Uzman Astronom Duygu Esendemir'in öncülüğünde gerçekleştirildi ve Türkiye'de ilk kez astronotlarla doğrudan telsiz bağlantısı kuran amatör telsizci Ali Rıza Özsaran da öğrencilere bilgi verdi.

Radikal Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan telsiz sinyal alanında, öğrenciler telefon uygulamaları aracılığıyla uzaydan gelen ses sinyallerini anbean görüntüye dönüştürerek heyecanlı bir deneyim yaşadı. Uzman Astronom Murat Esendemir, projenin amacının öğrencilere astronomi ve uzay bilincini aşılamak olduğunu belirterek, ISS'nin düzenli olarak yerdeki istasyonlarla frekans paylaştığını ve sinyallerin doğru çevrilmesi durumunda sertifika sürecine girildiğini açıkladı. Ayrıca, HF frekansında yayın yapabilen telsizlerle 400 kilometre irtifadaki uzay istasyonuyla görüşme sağlanabildiğini vurguladı.

Uzman Astronom Duygu Esendemir ise Ay ve Mars Köyü Projesi kapsamında ilkokuldan liseye kadar tüm kademelerde etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Artemis projesi gündeminde, öğrencilerin hayal güçleri ve mühendislik becerileriyle bir uzay üssü tasarlamalarını hedeflediklerini belirtti. 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yarışmada, öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle bir gök cismi üzerinde üs kurmayı simüle edeceklerini ve yaklaşık 100-120 öğrencinin katılmasını beklediklerini söyledi. Esendemir, yolculuklarının artık uzay çağına yöneldiğini ve bu çağı yakalayarak ilerlemeyi amaçladıklarını ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

