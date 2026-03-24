Öğrenciler Yaşlıları Ziyaret Etti

Elazığ'ın Keban ilçesinde ilkokul öğrencileri Yaşlılar Haftası kapsamında yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Keban Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ilçede yaşayan yaşlı bir çifti ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Ziyarete, öğrenciler çifte çeşitli ikramlarda bulundu.

Yaşlı çift de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.