Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi - Son Dakika
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Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi

Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi
26.06.2026 12:53
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Samsun, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta öğrenciler karne alarak tatil başladı.

Samsun, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Samsun'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 253 bin 435 öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

İl genelinde eğitim faaliyetleri 1087 okuldaki 13 bin 84 derslikte görev yapan 21 bin 614 öğretmen tarafından yürütüldü.

Atakum İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi.

Kastamonu

Kastamonu'da 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan 52 bin 407 öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Vali Meftun Dallı, Ceritoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile okulu ziyaret eden Dallı, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerle sınıflarında bir araya geldi.

Dallı, öğrencilerle sohbet ederek, "Hepinize sağlıklı mutlu bir yaz tatili diliyorum. Tatilde kitap okumayı ihmal etmeyin. Bütün vaktinizi tablet ve telefona bakarak geçirmeyin. Ekrana baktığınız sürece hayal gücünüz gelişmez ama kitap okursanız kendi dünyanızı hayal edebilirsiniz. Ekranda başkalarının kurduğu hayalleri görüyorsunuz ama kitap okursanız kendiniz kendi hayallerinizi görürsünüz." dedi.

Daha sonra öğrencilerin karneleri ve hediyeleri verildi.

Çankırı

Çankırı'da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 27 bin 51 öğrenci, karnelerini aldı.

TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Karneleri dağıtan Çakırtaş ile beraberindekiler, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sinop

Sinop'ta 30 bin 700 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde Vali Mustafa Özarslan tarafından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verildi.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, kentte eğitim öğretim yılının huzur ve başarı içinde tamamlandığını söyledi.

İl genelindeki 157 okulda eğitim gören 30 bin 700 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını vurgulayan Özarslan, emeği geçen öğretmen ve idarecileri kutlayarak geleceğin Türkiye'sini inşa etmede hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Amasya

Amasya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle il genelinde 52 bin 679 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı.

Aileleriyle okullara gelen öğrenciler, sınıflarda öğretmenleriyle vedalaşıp karnelerini aldı.

Çorum

Çorum'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne dağıtım töreni gerçekleştirildi.

İsmail Kakaç İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Ali Çalgan, il genelinde resmi ve özel 438 okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 83 bin 402 öğrenciye 7 bin 724 öğretmenle eğitim verildiğini söyledi.

Çocukların uzun ve yorucu eğitim öğretim yılının sonunda tatile kavuştuklarına işaret eden Çalgan, "Tatili iyi değerlendirin. Şehrimizde oynayacak, gezecek, spor yapacak çok yer var. İyi çalışın, iyi eğlenin, iyi spor yapın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da çocukların matematikte, fende, teknolojide, beden eğitiminde iyi olmaları gerektiğini ancak iyi ve güzel bir insan olmalarının daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

Karne dağıtım programına İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğretmenler ve veliler katıldı.

Tokat

Tokat'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan 100 bin 385 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Vali Abdullah Köklü, Behzat-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Köklü, öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunarak, karnelerini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi - Son Dakika

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