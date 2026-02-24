Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı

24.02.2026 13:09  Güncelleme: 14:33
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek yerel yönetimlerin işleyişini ve demokrasi kültürünü anlattı. Ziyaret kapsamında çocuklar, belediyenin görevleri hakkında bilgi sahibi oldular.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, yerel yönetimlerin işleyişini yakından görmek amacıyla belediye meclisini ziyaret eden ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Cengiz Topel İlkokulu 2-A ve 2-D sınıfı öğrencileri ile Özel Çağdaş Okulları 2. sınıf öğrencileri, Başkan Ünlüce ile Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında belediyeleri tanımak ve yerel yönetimlerin işleyişini yakından görmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler; belediyenin görevleri, alınan kararların nasıl hayata geçirildiği ve başkanın günlük çalışma programı ile ilgili merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

Renkli anlara sahne olan ziyarette öğrenciler, yerel yönetimlerin şehir yaşamındaki önemini yerinde gözlemledi. Belediye meclisinin nasıl toplandığını, kararların nasıl alındığını öğrenen çocuklar, demokrasi kültürünün temelini erken yaşta deneyimleme şansı buldu.

Özel Çağdaş Okulları 2. sınıf öğrencileri de Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. "Yerel Yönetimler" ünitesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler, belediyenin şehir için yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

