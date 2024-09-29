Öğrencilerden Baraj Gölü Temizliği - Son Dakika
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Öğrencilerden Baraj Gölü Temizliği

Öğrencilerden Baraj Gölü Temizliği

Antalya'da öğrenciler paddle boarding ile Manavgat Baraj Gölü'nü temizledi. Eğitmenler eşliğinde atık toplandı.

29.09.2024 17:46
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Antalya'da üniversite ve lise öğrencileri, Manavgat Baraj Gölü'nün temizliğini paddle boarding (kürek sörfü) ile yaptı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Manavgat Gençlik Merkezi tarafından, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Karavca Mahallesi'ndeki Manavgat Baraj Gölü'nde etkinlik düzenlendi.

Gönüllü üniversite ve lise öğrencilerinin katıldığı programda, ilk defa kürek sörfü kullanacaklara eğitim verildi, ardından göle açılarak temizlik yapıldı.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ile eğitmenlerin de katıldığı etkinlikte otomobil lastiği, bidon, pet şişeler ve çeşitli atıklar toplandı.

Karakaya, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024'ü "Hareketlilik Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, 23-30 Eylül'de Avrupa Spor Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Spor aktivitesi ile çevre temizliğini birleştirdiklerini anlatan Karakaya, "Bu tür etkinlikleri yıl boyunca sürdüreceğiz. Katılımcılarımızla hem spor yapıyoruz hem hareketliliğimizi geliştiriyoruz hem de çevre temizliği yapıyoruz. Göllerimizde, denizlerimizde oluşan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla her spor etkinliğimizde de çevre temizliği yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Karakaya, gençlerin hem spor yapmasını hem de spor yaparken çevreye duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Manavgat, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

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