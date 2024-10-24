Öğrencilerden Gazze İçin Barış Çağı - Son Dakika
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Öğrencilerden Gazze İçin Barış Çağı

Öğrencilerden Gazze İçin Barış Çağı

Mardin'deki öğrenciler, Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek için dünya haritası koreografisi yaptı.

24.10.2024 17:24
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MARDİN'de Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazzeliler için dünya haritası koreografisi hazırlayarak barış çağrısında bulundu.

Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, İsrail'in 1 yıldan fazladır sürdürdüğü saldırılara dikkat çekmek amacıyla, okul bahçesinde ' Dünya, Filistin'de işlenen katliamları gör' sloganıyla dünya haritası koreografisi hazırladı. İsrail'in Gazze'de katlettiği binlerce çocuğa artık yüreğinin dayanmadığını belirten 5'inci sınıf öğrencisi Hasan Kurtoğlu, "İsrail'in Müslüman kardeşlerimize uyguladığı soykırımı lanetliyorum. Yapılan katliamlarla binlerce bebek ve çocuk ölüyor. Bu savaşın bir an önce durmasını diliyorum. Çünkü çocukların ölümüne gerçekten yüreğim dayanmıyor" dedi.

'GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA TEPKİ AMAÇLI SİYAH GİYİNDİM'

Arkadaşlarıyla birlikte dünya haritasını çizip Filistin'e ellerini uzattıklarını ifade eden Nisa Nur Aksoy ise "İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki olarak bugün siyah giyindim. Bebek katili İsrail'in bu savaşı durdurması için buradan dünyaya haykırıyoruz. Tertiplediğimiz bu haykırış etkinliğini insanlık görevini yerine getirmek için düzenledik. Yaptığımız etkinlikte öğrencilerle birlikte dünya haritasını çizip Filistin'e ellerimizi uzatacağız" diye konuştu.

İsrail'in savaş kurallarını hiçe sayarak bebekleri katlettiğini söyleyen öğrencilerden Selahattin Güneş ise "Okuldaki öğrenci arkadaşlarımızla beraber dünya haritasını çizip Filistin'e elimizi uzatacağız. Bu etkinlikle Filistin'in yanında olduğumuzu tüm dünyaya göstermek için yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, İsrail, Mardin, Dünya, Gazze, Son Dakika

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