Öğrencilerden Hastalara Moral

31.03.2026 10:50
Çiğli Fen Lisesi, hastaların morale ihtiyacı için onkoloji hastanesinin duvarlarını renklendirdi.

İZMİR Çiğli Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, hastalara moral vermek için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nin duvarlarını tuval olarak kullanıp, akciğerlerinden çiçekler açan bir kadın figürü resmetti. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Özgür Uslu, "Bu duvarın olduğu yer, özellikle kemoterapi hastalarımızın kan verdikleri yer. Öğrencilerimizin yaptığı resimler inşallah hastalarımıza moral olacak" dedi.

Çiğli Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında hastalara moral vermek amacıyla kolları sıvadı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla gerekli izinlerin alınmasının ardından bir araya gelen öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nin duvarlarına akciğerlerinden çiçekler açan bir kadın figürü resmetti. Pozitif mesaj verdiği belirtilen resimle, hastane koridorda bekleyen hastaların motivasyonuna katkı sağlanması amaçlandığı bildirildi.

'HASTALARIMIZIN MORALE ÇOK İHTİYACI VAR'

SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Özgür Uslu, çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtip, "Kanser genellikle amansız hastalık yorumlanıyor. Gerek yapılan ameliyat teknikleri gerek ışın tedavisi son dönemde ise özellikle immünoterapi gibi akıllı ilaçlarla tedavilerde başarılı sonuçlar almaya başladık. Dolayısıyla, artık 'amansız hastalık' diye bir şey kalmadı. Ama moral çok önemli. Bu duvarın olduğu yer, özellikle kemoterapi hastalarımızın kan verdikleri yer. Öğrencilerimizin yaptığı resimler inşallah hastalarımıza moral olacak" dedi.

'MUTLU VE SAĞLIKLI İNSANLARI TEMEL ALIP, ORADAN YOLA ÇIKTIK'

Görsel Sanatlar Öğretmeni Fethiye Dinçer Karasu da Kanser Haftası'yla ilgili farkındalık amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirtip, "Hastalara moral olsun istedik. Sanatın iyileştirici gücü var. Biz çalışırken bile hastaların yüzleri gülüyordu. Destek ve moral amaçlı bir çalışma. Resmimizin temelinde bir kadın var. Vücudunda yani akciğerinde çiçekler açmış. Mutlu ve sağlıklı insanları temel alıp, oradan yola çıktık" diye konuştu.

'RESMİMİZİN MERKEZİNE KADIN KOYDUK'

11'nci sınıf öğrencisi Tuana Kılınç (17), "Arkadaşlarımla zaten resim yapıyorduk. Öğretmenimiz, 'Projeden bahsedip katılmak ister miyim' diye sordu. Bizde bu konuda istekliydik. Kabul ettik ve geldik. Güzel bir proje oldu. İnsanlar resmi görünce mutlu oluyor. Ne güzel çizmişsiniz diyorlar. Onu duymak bile bize yetiyor. İleride buraya yolumuz düşüp, resmi görünce tekrar tekrar mutlu olacağız. Ailelerimiz görecek" dedi.

Öğrencilerden Zeynep Aleyda Ermencioğlu (17) "Çevreye ve insanlara katkı sağlamak güzel hissettiriyor. Burası yeterince hüzünlü bir ortam. En azından biraz renk katmış olmak bize kendimizi iyi hissettirdi. Resmimizin merkezine kadın koyduk. Onkoloji bölümü olduğu için akciğerlerini güzelce çiçeklerle süsledik" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Türkiye savaşa mı giriyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sisi’den Trump’a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

10:44
Yok böyle spor salonu Herkes aynı detaya takıldı
Yok böyle spor salonu! Herkes aynı detaya takıldı
10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
