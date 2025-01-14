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Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Diyarbakır'daki öğrenciler, harçlıklarıyla gıda kolileri hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

14.01.2025 12:23
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Diyarbakır'da Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında, merkez Kayapınar ilçesindeki lisenin öğrencileri, sorumluluk ve yardımlaşma değerlerini geliştirmek amacıyla bir ay boyunca harçlıklarından bir kısmını bağışladı.

Öğrenciler, sınıflarında oluşturulan sadaka kutularına topladıkları bağışlarla Türk Kızılay Bağlar Şubesi işbirliğiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri hazırladı. Hazırlanan koliler, belirlenen ailelere ulaştırıldı.

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gökhan İşitman, projenin öğrencilere önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

İşitman, "Bu projeyle öğrencilerimizin çevrelerindeki olaylara daha duyarlı olmalarını, çözüm odaklı hareket etmelerini ve yardımlaşma kültürünü içselleştirmelerini amaçladık. Öğrencilerimizin bu süreçte gösterdiği duyarlılık bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Türk Telekom, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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