Öğrencilerden Kaymakam ve Belediye Başkanı\'na Ziyaret

Güncel

Bayat Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Çevreye Duyarlı ve Etik Değerler Eğitimi Projesi (ÇEDES) kapsamında düzenledikleri ziyaretlerde, Yüce ve Ünlü'ye proje hakkında bilgi verdi.

Yüce ve Ünlü, sohbet ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.