Öğrencilerden Mehmetçiğe Mektup

Antalya'da okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencileri, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında askerlere mektup yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması, mektuplaşma aracının canlanması için "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda Konyaaltı Çakırlar İlkokulu'nda okuma yazma öğrenen 1. sınıf öğrencileri, hayatlarında ilk kez mektup kaleme alarak, Mehmetçiğe duygularını aktardı.

Okulda düzenlenen etkinliğe katılan 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı personeli sıralara oturarak öğrencilerle sohbet etti, onlara hediye verdi.

Öğrencilerin yazdığı mektuplar, vatani görevlerini yerine getiren askerlere gönderilecek. Ardından askerler de öğrenciler için mektup kaleme alacak.

"Çocuklarımızın en saf duygusunu yansıttığı çok güzel bir çalışma oldu"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığının da katkısıyla bugün çok güzel bir organizasyonda çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocuklarla askerlerin bir araya gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Eriş, "Bu projeyi yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Sürecin güzel bir şekilde gitmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Projeyi şu an ikinci okulda gerçekleştirdik. Planladığımız diğer okullarımızda da süreç içerisinde devam edeceğiz. Çocuklarımız okuma yazmaya yeni geçmeye başladı. İlk mektuplarını askerlerimize yazsınlar istedik. Çocuklarımızın en saf duygusunu yansıttığı çok güzel bir çalışma oldu." dedi.