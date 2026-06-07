Öğrencilerden Ormana Fidan Desteği

Bursa'daki bir ilkokul ve ortaokulun öğrencileri, harçlıklarını biriktirip aileleri ve öğretmenlerinin de desteğiyle geçen sene yanan ormanlık alanda 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde geçen yıl 5 Eylül'de çıkan orman yangınında 15 hektarlık alanın zarar görmesinin ardından Uludağ İlkokulu ve Abdülhalim Altınoluk Uludağ Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Yanan ormanın yeniden yeşermesi için okul harçlıklarını biriktirmeye başlayan öğrencilere aileleri ve öğretmenleri de destek verdi.

Kendi bütçeleriyle Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden 5 bin fidan temin eden öğrenciler, öğretmenleriyle yangından zarar gören bölgede hatıra ormanı oluşturdu.

"Bizim en büyük fidanlarımız yetiştirdiğimiz öğrenciler"

Uludağ İlkokulu Müdürü Murat Kutlu, AA muhabirine, iki okulun öğrencileri, aileler ile öğretmenlerin projeye destek verdiklerini söyledi.

Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür eden Kutlu, şöyle konuştu:

"1500 öğrencimiz var. 5 bin fidanı toprakla buluşturduk. Ülkemizde çıkan orman yangınları da bizim hatıra ormanımızı tetiklemiş oldu. Ormanlar yanarken bizim de ciğerlerimiz parçalanıyor, yüreğimiz dağlanıyordu. Gözyaşlarımız adeta ormanları söndürecek kadar aktı. Yanan ormanların yerine fidanları toprakla buluşturmak bizim görevimiz, boynumuzun borcu olsun istedik. Öğrencilerimiz ve velilerimizle bu işin içerisine girdik."

Kutlu, dikili bir fidanı bulunan öğrencilerin bu anı unutmayacaklarını dile getirerek, öğrencilere orman ve ağaç sevgisini aşılamak için böyle bir proje yürüttüklerini anlattı.

Öğrencilerin fidan dikmek için birbiriyle yarışa girdiğini belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"Fidanları kendi imkanlarımızla, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin ettik. Bütçemizi velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz oluşturdu. Bu konuda çok duyarlı bir ekibimiz var. Fidan dikme yarışına girildi. Bizlerde böyle duygu ve düşünce olduktan sonra ormanlarımız her gün yeşermeye devam edecektir. Bizim en büyük fidanlarımız yetiştirdiğimiz öğrenciler. Sevgiyle büyüttüğümüz çocuklarımızın ormanları koruyup, gözetip, geliştireceklerine bütün kalbimizle inanıyoruz."