Öğrencilerden Sıcak Çorba İkramı

RİZE'de Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi elleriyle hazırladıkları sıcak çorba ve ekmekleri, kent merkezindeki vatandaşlara ikram etti.

Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören geleceğin şefleri, anlamlı etkinliğe imza attı. 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi' kapsamında mutfağa giren öğrenciler, 'anne reçetesi' adını verdikleri geleneksel yöntemlerle mercimek çorbası hazırladı. Öğrenciler, çorbanın yanında ikram edilecek ekmekleri de yine kendi okullarının fırınında pişirdi. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sabahın ilk ışıkları ile sokağa çıkarak güne erken başlayanların içini ısıttı. Gençler, hazırladıkları çorba ve taze ekmekleri, sabah saatlerinde görevlerine başlayan belediye çalışanlarına ve işe giden vatandaşlara ikram etti.

'GÜNÜMÜZÜ GÜZELLEŞTİRMİŞ OLDULAR'

Öğrencilerin günü güzelleştirdiğini söyleyen okul müdürü Mine Hacıömeroğlu, "Öğrencilerimiz yaptıkları ürünleri ikram ederek, günümüzü güzelleştirmiş oldular. Gençlerimize de başarılar diliyoruz. Ellerindeki mesleğini daha güzel bir şekilde sunmayı ve kendilerini var edebilmek için ayakta durabilmeleri için öz güvenlerini daha güçlü tutabilmeleri için sahip olduklarını erdem, değer, çerçevesi içerisinde kendilerini gelişimlerine sağlamış oluyorlar" dedi.

'ÇORBANIN BEĞENİLMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Çorbanın beğenilmesinden çok mutlu olduğunu söyleyen öğrencilerden Ceylin Şahin, "Okulumuzda çorba yaptık. Bugün de dağıtımdayız. Çok iyi geçiyor, çok mutluyuz. Çoğunlukla sıcak tepkiler aldık. Rize'mizin insanları çok şükür ki çorbalarımızı beğendiler. Çorbanın beğenilmesi beni çok mutlu etti. Harika bir duyguydu" diye konuştu. Çorba ikram edilen vatandaşlardan Gül Usta da "Lokantadan daha güzel bir tadı var. Aroması çok güzel. En lüks lokantada bu tadı bulamam. Sabahın bu soğuğunda da bize iyi geldi" dedi.