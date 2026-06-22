Öğrencilerden TSKGV'ye Anlamlı Bağış

Antalya'nın Alanya ilçesinde ilkokul öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışladı.

Kemal Reisoğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, TSKGV'ye destek olmak amacıyla kendi aralarında bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında toplam 4 bin 524 lira biriktiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte TSKGV Alanya Fahri Tanıtım Kurulu (FTK) Başkanı Refik Özdemir'i ziyaret ederek topladıkları parayı teslim etti.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan TSKGV Alanya FTK Başkanı Refik Özdemir, geleceğin teminatı olan çocukların gerçekleştirdiği bu anlamlı bağışa tanıklık etmekten gurur duyduğunu belirtti.

Bağışın manevi değerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu bağışın maddi değerinden çok, taşıdığı vatan sevgisi ve sorumluluk duygusu bizler için son derece kıymetli. Harçlıklarıyla biriktirdikleri parayı vakfımıza bağışlayan evlatlarımız, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneğini göstermişlerdir. Onların bu davranışı, ülkemizin geleceğine olan inancımızı daha da güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, öğrencilere yerli ve milli imkanlarla üretilen ATAK helikopteri hakkında bilgi verdi.

Bağış yapan öğrenciler adına konuşan 8 yaşındaki Ahmet Tuna Atalay ise toplanan bağışın teşvik amacıyla sembolik olduğunu dile getirerek, "Güçlü ordu, güçlü Türkiye demektir." dedi.