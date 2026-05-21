Öğrencilerden Ücretsiz Bıçak Bileme Hizmeti

21.05.2026 11:27
İnegöl'deki öğrenciler, Kurban Bayramı öncesi kırsal mahallelerde bıçak bileme hizmeti sundu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lise öğrencileri, 'Ben Her Yerde Varım' projesi ve 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinlikleri kapsamında yaklaşan Kurban Bayram'ı öncesinde kırsal mahallelerde ücretsiz bıçak bileme hizmeti sundu.

İnegöl ilçesi Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi alanı öğrencileri, 'Ben Her Yerde Varım' projesi ve 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinlikleri kapsamında kırsal mahallelerde ücretsiz bıçak bileme hizmeti sundu. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, okulda edindikleri mesleki bilgi ve becerileri sahada uygulama fırsatı bulurken, vatandaşların günlük yaşamda kullandıkları kesici aletlerin bakımını da titizlikle gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

