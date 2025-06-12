Öğrencilere Yeni Müjde: Efes Selçuk'ta 3. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü Açılacak

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, öğrencilerin 10 liraya öğle yemeği yiyebildikleri Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü'nün üçüncüsünü hizmete alacaklarını duyurdu.

Sengel, ilçedeki öğrencilerle bir araya geldi. Sengel, burada yaptığı konuşmada, ilçede iki şubeyle faaliyet gösteren ve öğrencilere 10 liraya öğle yemeği yeme imkanı sunan Öğrenci Otobüsü'nün 3'üncüsünün yeni dönemde hizmete gireceğini söyledi.

Başkan Sengel, belediyenin "ekonomik kayyum" ile karşı karşıya kaldığını ancak dayanışmayı büyütmek için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzü 2 Aralık 2024 itibariyle ilk olarak Atatürk Mahallesi'ne konumlandırmıştık. Öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun bulunduğu güzergaha da bir otobüs daha yerleştirdik. Böylece çocukların öğle yemeklerinde 10 liraya güvenilir gıdaya ulaşmasını sağladık. Öğrenciler çok mutlu oldu, veliler çok mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk ve bu süreci devam ettirdik."

2025-2026 yılında 3. otobüs Zafer Mahallesi'nde

Başkan Sengel, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında projeyi genişleterek üçüncü öğrenci otobüsünü hizmete alacaklarını duyurarak, şöyle konuştu:

"Bu sezonun sona ermesiyle birlikte Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerimizi, önümüzdeki eğitim-öğretim yılına kadar hizmete kapatıyoruz. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda; Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan otobüslerimizin yanı sıra, yeni otobüs, tren yolunun arkasındaki bölgede, özellikle Zafer Mahallesi'ndeki okullara yakın bir noktada konumlandırılacak. Böylece daha fazla öğrenci uygun fiyatlı ve sağlıklı öğle yemeğine ulaşabilecek."

"Bu hizmete katkı sunan çok değerli destekçilerimiz de oldu"

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri'ne gösterilen ilgi nedeniyle öğrencilere teşekkür eden Başkan Sengel, "Gerçekten güvenilir ve uygun fiyatlı bir öğle yemeğine erişim konusunda öğrencilerimiz yoğun bir ilgi gösterdi. Günlük en az bin öğrenciye hizmet verdik. Aralık ayından bu yana yaklaşık 35 bin öğrenci bu hizmetten faydalandı. Bu hizmete katkı sunan çok değerli destekçilerimiz de oldu. Hem Efes Selçuk'tan hem de İzmir'in çeşitli ilçelerinden, hatta Türkiye'nin dört bir yanından gelen destekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklar mutlu, çocuklar sağlıklı; bizler mutlu, bizler geleceğe umutluyuz. Şimdiden tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.