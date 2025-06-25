Öğrencilere İngilizce kursu Belediye Başkanı tarafından veriliyor - Son Dakika
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Öğrencilere İngilizce kursu Belediye Başkanı tarafından veriliyor

25.06.2025 11:25
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Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, eğitimlerine katkı vermek amacıyla ilçedeki öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu veriyor.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, eğitimlerine katkı vermek amacıyla ilçedeki öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu veriyor.

Alaçam Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla yaklaşık 6 ay önce Akademik Gelişim Merkezi hayata geçirildi.

Ücretsiz takviye kursları ve İngilizce dersi verilen merkezde, ilçede 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara ücretsiz hizmet sunuluyor.

Karabük Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Alaçam Belediye Başkanı Özdemir de merkezde öğrencilere İngilizce kursu veriyor.

Erzincan'da 2017-2020 yıllarında İngilizce öğretmenliği yapan Özdemir, daha sonra özel firmalarda görev aldı. Özdemir, 2024 yılında yapılan yerel seçimde de Alaçam Belediye Başkanlığına seçildi.

Özdemir, AA muhabirine, tüm öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin desteklenerek daha iyi yerlere gelmesini amaçladıklarını söyledi.

İlçedeki öğrencilerin dershane ücreti vermeden Akademik Gelişim Merkezinde kendilerini geliştirmelerini hedeflediklerini belirten Özdemir, "İngilizcenin herkes tarafından bilinmesini destekliyorum. Günümüz şartlarında artık KPSS puanıyla bir kamu kurumuna atanmak çok zor olabilir ama iyi İngilizce ile büyük şirketlerde kendilerine iş imkanlarını gençlerimiz yaratabilir." ifadesini kullandı.

Belediye başkanlığından önce 5 yıl öğretmenlik yaptığını, o döneme ait tecrübelerinden öğrencilerin faydalanmasını istediğine işaret eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Dil ile ilgili farkındalığı ilçemizde oluşturmak istiyoruz. Belki burada bir gencin hayatı dil sayesinde kurtulmuş olacak. Ben de Alaçamlı'yım, merkeze yakın bir köyünde yaşadım. Daha sonra İngilizce sayesinde bir firmada çalışmaya başladık. Bu yaşa kadar hayatımızı aslında dilden kazanmış olduk. Öğrencilik yıllarımda tercümanlık yapardım. Yani dil sayesinde aslında hayatımızı kazanmış olduk. Bunu öğrencilerimize hem anlatıyoruz motive olmaları için hem de dili öğrenmeleri için desteklemek istiyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde buradan dil takviyesi almış, güzel bir üniversiteyi kazanmış, güzel şekilde İngilizcesini geliştirmiş öğrencilerimizi görmek bizlere nasip olur."

"Burada 'hocam' var, 'belediye başkanım' yok"

Belediye başkanlığının yanı sıra öğrencilere ders vermenin kendisine de iyi geldiğini vurgulayan Özdemir, "Belediye başkanlığı bu kapının dışında kalıyor. Buradan içeriye girdiğimiz zaman öğrencilerle göz göze geliyorsunuz. Burada 'hocam' var, 'belediye başkanım' yok bir defa. Burada belediye başkanlığımızı unutuyoruz. Çocuklara bir şeyler öğretebilir miyiz, onların psikolojilerini nasıl kontrol edebiliriz... Amacımız bu. Belediye başkanlığı, ilçeyle ilgili her şeyi ilgilendiriyor ama sınıfta her şey öğrenciyle ilgili. O süre içerisinde öğrencilerimizle ilgili soruları ve sorunları dinlemek zorundayız." şeklinde konuştu.

Kursa katılan öğrencilerden geçen yıl liseden mezun olan Medine Akman ise derslerin güzel geçtiğini, çok keyif aldığını dile getirdi.

Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kader Yeşilyurt ise derslerin samimi bir ortamda işlendiğini anlatarak, "Bir belediye başkanının bize ders vereceğini düşünemezdim. Korkardım aslında konuşmaktan ama şimdi hiç çekinmeden konuşabiliyorum. Okulda öğrenemediğim birçok şeyi daha kolay öğrenebiliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Ramazan Özdemir, Güncel, Alaçam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere İngilizce kursu Belediye Başkanı tarafından veriliyor - Son Dakika

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