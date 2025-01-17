Öğrencilere Karne Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrencilere Karne Töreni

Öğrencilere Karne Töreni

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da karneler dağıtıldı, öğrencilere başarılar diledi.

17.01.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Konya'da 451 bin 864 öğrenci karne aldı.

Vali İbrahim Akın, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilere başarılar dileyerek karnelerini ve hediyelerini verdi.

Aksaray

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, Yenimahalle İlkokulu'nda düzenlenen törende çocuklara karnelerini verdi.

Kumbuzoğlu, öğrencilere bol bol eğlenmeleri, dinlenmeleri, kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kentte 88 bin 450 öğrenci karne aldı.

Karaman

Karaman'da Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Kale İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çiçekli, sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Törene Çiçekli'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, daire müdürleri ve veliler katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Vali Vekili İhsan Ayrancı ile İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Susuz beldesindeki Atatürk İlkokulu'nda karne dağıtım programına katıldı.

Vali Vekili Ayrancı ile Sünnetci, öğrencileri kutlayarak karnelerini dağıttı, hediye takdim etti.

Ayrancı, gazetecilere, Afyonkarahisar'da yaklaşık 149 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, hepsini kutladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karaman, Aksaray, Güncel, Eğitim, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere Karne Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:56:13. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrencilere Karne Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.