Öğrencilere Motivasyon Uyarısı - Son Dakika
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Öğrencilere Motivasyon Uyarısı

22.05.2025 14:17
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Uzmanlar, velilerin olumsuz cümlelerden kaçınmasını, öğrencilerin motivasyonunu artıracağını belirtti.

Uzmanı uyardı: Bu cümleler öğrencinin motivasyonunu düşürüyor

Uzmanından velilere tavsiye: 'Size verilen imkan bizlere verilseydi' cümlesi öğrencilerin pes etmesine neden olabilir

SİVAS - Milyonlarca öğrencinin beklediği Liselere Geçiş Sınavı'na sayılı günler kala rehber öğretmenlerden uyarılar gelmeye devam ediyor. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan öğretmenler, velilere de uyarılarda bulunuyor. Velilerin özellikle geçmiş zamanda kendi yaşadıkları zorlukları ifade etmemesi gerektiğini ifade eden öğretmenler, bu söylemlerin öğrencilerde motivasyon düşüşüne neden olduğunu söylüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde milyonlarca 8. sınıf öğrencisi, iyi bir liseye yerleşebilmek için aylarca hazırlandıkları bu sınavda ter dökecek. Sınava aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan öğrenciler, son düzlüğe girdi. 1 aydan daha az bir sürenin kaldığı sınav öncesi danışman öğretmenlerden uyarılar da gelmeye başladı. Öğrencilerin yanı sıra velileri de uyaran öğretmenler, motivasyon düşürücü cümlelerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

Sınav sürecinde öğretmenler kadar velilerin de önemli unsur olduğunu ifade eden Rehber öğretmeni Serdar Yıldız, "Çocuklarımız 13 yaşında çocuklar ve bazen bu süreci kaldırmakta zorlanabiliyorlar kaygılarını yürütme sürecinde zorlanabiliyorlar yönetme sürecinde zorlanıyorlar. Belki hayatlarında en önemli sınav değil ama böyle bir algı oluşabiliyor ülkemizde. Bu algının oluşmasındaki temel neden ise şu bu sınavın bir tekrarı yok. LGS sınavına öğrenci bir kere girebiliyor. Bu sınava bir sefer girdikten sonra 'Olmadı tekrar gireyim, seneye tekrar hazırlanır girerim' gibi bir düşünce olmadığından zor bir süreç oluyor" dedi.

Veliler bu cümlelerden kaçınmalı

Öğrencilerin duygusal destek beklediğini söyleyen Serdar Yıldız, "Öğrencilerimizi en çok zorlayan kısım bu oluyor. Duygu yönetiminde aslında çocuklarımız anlaşılmak istiyor. Onları anlamamızı istiyorlar. Özellikle büyüklerimizin 'Bizim zamanımızda' diye başlayan cümleleriyle çok fazla kalmak istemiyorlar. 'Size sunulan imkanlar keşke bize sunulsaydı' gibi söylemler olabiliyor. Bu söylemler çocuklarımızı çok üzüyor. Çünkü kendilerini ifade ederken zorlanıyorlar. Belki 'Sizin zamanınızda böyle imkan çok iyiydi ama bugün bu imkan sadece bana verilen bir imkan değil aynı zamanda rakiplerime de verilen bir imkan' demek istiyorlar. Ama tabi ki çocuklarımız çoğunlukla bu cümleleri kurup büyüklerine ifade etmekte zorlanabiliyorlar. veya söyleyip çatışmaya girmek istemiyorlar. Söylediklerinde ciddi çatışmalar yaşayıp sınav sürecinde pes etmeler bırakmalar olabiliyor. Bu anlamda çocuklarımızı zorlayan süreç bu diyebiliriz. Velilerimize şunu tavsiye ediyorum 1 aylık bir sürecimiz kaldı bu 1 aylık süreçte ciddi manada yüklemeler yapmamalıyız. Onlara ciddi bir baskı kurmamalıyız, daha çok emeklerini gün yüzüne çıkarmalıyız. Başaramazsın gibi ifadeler değil de daha çok olumlu yapıcı ifadeler kullanmamız daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Rehber, Son Dakika

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